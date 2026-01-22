Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto'Divulgação
Entre as mensagens que viralizaram nos comentários, frases como “O agente é secreto, mas o Oscar é do Brasil! Vem, estatueta”, “O Oscar virou a nossa Copa do Mundo” e “O BRASIL TEM O MOLHO” resumiram o clima de empolgação. Houve ainda referências bem-humoradas ao passado televisivo de Wagner Moura, como “cachorro mais premiado aqui desse calçadão”, em alusão a um personagem vivido pelo ator em novela da Globo.
Artistas também marcaram presença. Leandra Leal comentou: “Micareta no Oscar!!!!! Vai ser carnaval de novoooooo”. Outro internauta celebrou: “É de Pernambuco, é da Bahia, é do BRASILLLLL”.
Em menos de 30 minutos, a postagem ultrapassou 60 mil curtidas, somou quase 9 mil comentários e passou das 3 mil republicações, com grande parte das interações vindas do Brasil. “No mínimo duas estatuetas para o Brasil”, escreveu um seguidor. “Se tem Wagner Moura indicado, tem engajamento”, resumiu outro. Já um terceiro avaliou: “O brasileiro está ficando mal acostumado”.
As indicações foram anunciadas nesta quinta-feira (22). Além de concorrer a Melhor Filme, “O Agente Secreto” disputa Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e garantiu a Wagner Moura uma vaga entre os indicados a Melhor Ator.
Ambientado em 1977, o longa acompanha Marcelo, um professor especializado em tecnologia que decide deixar São Paulo para trás e tentar uma nova vida em Recife, na tentativa de se afastar de um passado violento e obscuro. A chegada à capital pernambucana acontece em plena semana de carnaval, período em que o personagem percebe que o caos o segue mais de perto do que ele imaginava. Ao notar que passa a ser observado pelos vizinhos, Marcelo entende que a cidade que parecia promissora está longe de oferecer o refúgio esperado.
“O Agente Secreto” segue em cartaz nos cinemas brasileiros desde novembro do ano passado e agora entra oficialmente na corrida por uma das maiores premiações do cinema mundial.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.