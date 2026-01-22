Wagner Moura e Mia Goth se encontram em desfile na FrançaReprodução de vídeo / X

Rio - Wagner Moura e Mia Goth se encontraram e conversaram em português nos bastidores do desfile da marca luxuosa Dior, na França, em Paris, nesta quarta-feira (21). O vídeo da interação dos atores viralizou.
"Você está bem?", perguntou a atriz. "Estou bem. É sempre bom te ver", respondeu o protagonista do filme "O Agente Secreto" (2025), no pequeno trecho compartilhado por uma página de fã. No registro, os dois apertaram as mãos.
Internautas reagiram ao vídeo. "Morrendo com o tom da voz dela [risos]", brincou um usuário do X, antigo Twitter. "Ela com a voz de Chiquinha do 'Chaves'", ironizou um seguidor. "Eu não aguento a voz dela em português", falou uma pessoa, entre risos. "Certeza que conversaram sobre a avó dela", disse mais alguém.
Conhecida pelos papéis nos filmes "Emma" (2020), "Pearl" (2022) e "X" (2022), a britânica é neta da atriz brasileira Maria Gladys, de 86 anos. Em 2024, inclusive, Mia também chamou a atenção ao falar em português durante a première da produção "MaXXXine", nos Estados Unidos. "Ah, sim, eu falo português, mas seria melhor se falássemos em inglês. Eu amo a minha avó. Tanta saudade da minha vó", disse, na ocasião.
Em novembro de 2025, Mia destacou admiração por Maria Gladys, em entrevista ao site internacional "Mitú". "Cresci com a minha avó no Brasil. Ela é atriz e lembro de estar com ela nos sets, assistindo-a atuar em filmes, séries e peças de teatro [...] Tinha uma admiração enorme por ela e pensei: "Quero fazer isso também'".
Vale lembrar que no mesmo mês, a veterana foi vista no bairro do Catete, Zona Sul do Rio, em sua primeira aparição pública desde abril. Na época, um post nas redes sociais de sua filha, Maria Thereza, afirmou que a atriz estava "em Santa Rita de Jacutinga [MG], na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa". Ao DIA, Maria Thereza esclareceu que havia exagerado para chamar atenção de pessoas próximas e incentivar ajuda à Maria Gladys. Em novembro, ela disse que a mãe estava "ótima" e que vai fazer um filme neste ano.