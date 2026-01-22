Wagner Moura e Mia Goth se encontram em desfile na França - Reprodução de vídeo / X

Wagner Moura e Mia Goth se encontram em desfile na FrançaReprodução de vídeo / X

Publicado 22/01/2026 08:45

Rio - Wagner Moura e Mia Goth se encontraram e conversaram em português nos bastidores do desfile da marca luxuosa Dior, na França, em Paris, nesta quarta-feira (21). O vídeo da interação dos atores viralizou.

"Você está bem?", perguntou a atriz. "Estou bem. É sempre bom te ver", respondeu o protagonista do filme "O Agente Secreto" (2025), no pequeno trecho compartilhado por uma página de fã. No registro, os dois apertaram as mãos.

Internautas reagiram ao vídeo. "Morrendo com o tom da voz dela [risos]", brincou um usuário do X, antigo Twitter. "Ela com a voz de Chiquinha do 'Chaves'", ironizou um seguidor. "Eu não aguento a voz dela em português", falou uma pessoa, entre risos. "Certeza que conversaram sobre a avó dela", disse mais alguém.

mia goth having an interaction with wagner moura in portuguese in paris pic.twitter.com/X0QgkkOYyu — best of mia goth (@gothfiles) January 21, 2026

Conhecida pelos papéis nos filmes "Emma" (2020), "Pearl" (2022) e "X" (2022), a britânica é neta da atriz brasileira Maria Gladys, de 86 anos. Em 2024, inclusive, Mia também chamou a atenção ao falar em português durante a première da produção "MaXXXine", nos Estados Unidos. "Ah, sim, eu falo português, mas seria melhor se falássemos em inglês. Eu amo a minha avó. Tanta saudade da minha vó", disse, na ocasião.

Em novembro de 2025, Mia destacou admiração por Maria Gladys, em entrevista ao site internacional "Mitú". "Cresci com a minha avó no Brasil. Ela é atriz e lembro de estar com ela nos sets, assistindo-a atuar em filmes, séries e peças de teatro [...] Tinha uma admiração enorme por ela e pensei: "Quero fazer isso também'".