Ivete Sangalo visita obras da mansão que está construindo em JuazeiroReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 17:34

Rio - Ivete Sangalo esteve em Juazeiro, na Bahia, para acompanhar de perto as obras da mansão que constrói na cidade onde nasceu e foi criada. A casa fica à beira do Rio São Francisco, cenário que sempre ocupou lugar central nas memórias da cantora e que agora também orienta o projeto arquitetônico do imóvel.

O registro da visita foi divulgado por Gabriel Lustosa, arquiteto responsável pela obra. A proposta aposta em materiais rústicos, como pedra e madeira, em diálogo com a paisagem do sertão e com a cor das águas do Velho Chico. No terreno, um grande pé de seriguela integra o quintal.No vídeo compartilhado nas redes, Ivete fala sobre o significado do espaço e a ligação afetiva com a cidade. “Eu sou uma pessoa feliz, mas em Juazeiro sou muito mais feliz. Então, esse lugar vai ser de muito alegria, de muito sonho. A coisa que eu mais sonho na vida é que meus filhos tenham a infância que tive. Então, a gente vai viver muita coisa boa aqui. Ficou incrível. Olha a ventilação dessa sala. De qualquer lugar sala, você vê o rio”, disse a cantora.Na legenda da publicação, o arquiteto explicou o conceito do projeto. “Uma casa simples, feita de propósito. Porque o maior luxo sempre será o tempo junto. Esse projeto nasceu do desejo de transformar memórias afetivas em espaço. De permitir que os filhos vivam a infância com liberdade: pés descalços, banho de rio, contato direto com a natureza e dias que não precisam ter pressa. A arquitetura aqui não quer aparecer mais que a paisagem. Ela acolhe, abre, convida a infância a acontecer de forma leve, solta e verdadeira”, escreveu.Gabriel Lustosa também destacou a troca com Ivete durante o processo criativo. “Ivete, foi um prazer imenso escutar suas histórias, entender suas memórias e traduzi-las em cada decisão dessa casa. Que ela seja palco de novas lembranças, agora vividas pelos seus filhos e guardadas para sempre”, completou.