Alinne Moraes e Mauro LimaReprodução do Instagram

Publicado 21/01/2026 11:49

Rio - Alinne Moraes está solteira! A atriz e o cineasta Mauro Lima, que sempre mantiveram a discrição em relação à vida pessoal, colocaram um ponto final no casamento depois de 14 anos juntos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao DIA, nesta quarta-feira (21).

Os dois, que são papais de Pedro, de 11 anos, ainda não se manifestaram sobre o término. A última publicação, no perfil de Alinne no Instagram, que o casal aparece junto foi feita na virada do ano. No vídeo, eles conferiam os fogos de artifício com o filho em uma praia.

Na ocasião, ela aproveitou para desejar um feliz 2026 aos seguidores. Nos comentários, o diretor publicou emojis de coração.