Rio - Anttónia, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, ousou ao publicar imagens em que aparece nua em uma sauna durante férias na Suíça. Aos 33 anos, a influenciadora abriu um álbum de viagem nesta quarta-feira (21) no Instagram. 
Nos primeiros cliques, Anttónia surge sem roupas, cobrindo as partes íntimas para evitar a censura da plataforma. As fotos foram feitas em um ambiente de sauna.

A própria influenciadora resumiu a experiência na legenda: “Sauna, queijo, paisagens e vinho”. O álbum reúne ainda outros registros da viagem.

Entre os posts, Anttónia também mostrou uma refeição no Hotel Alpenblick Zermatt, localizado aos pés do Monte Matterhorn, um dos pontos mais icônicos da Suíça. O local é conhecido pelo alto padrão e tem diárias a partir de cerca de R$ 1,5 mil nas opções mais simples.