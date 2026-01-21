Isis ValverdeReprodução / Instagram
No longa dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que surge no início da trama. Além dela, Stallone e Scott Eastwood também aparecem entre os indicados da edição.
A 46ª cerimônia do Framboesa de Ouro está marcada para 14 de março, um dia antes do Oscar. Segundo o site do prêmio, mais de 1.100 membros dos Estados Unidos e de cerca de duas dezenas de outros países participam da votação. Os eleitores integram a Fundação Framboesa de Ouro, formada por críticos e especialistas em cinema.
Na disputa com Isis Valverde em pior atriz coadjuvante estão Anna Chlumsky ("Duro de Casar"), Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2"), Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros") e Kacey Rohl ("Star Trek: Section 31").
Entre os destaques gerais da lista, o live-action "Branca de Neve" e "Guerra dos Mundos", estrelado por Ice Cube, lideram com seis indicações cada, inclusive a de pior filme. Já "Hurry Up Tomorrow”, de The Weeknd, soma cinco indicações, com o músico citado na categoria de pior ator.
Confira os indicados :
Estado Elétrico;
Hurry Up Tomorrow;
Branca de Neve;
Star Trek: Section 31;
Guerra dos Mundos
Pior Atriz Coadjuvante
Anna Chlumsky — Duro de Casar
Ema Horvath — Os Estranhos: Capítulo 2
Scarlet Rose Stallone — Terra de Pistoleiros
Kacey Rohl — Star Trek: Section 31
Isis Valverde — Código Alarum
Pior Ator Coadjuvante
Todos os sete anões artificiais — Branca de Neve
Nicolas Cage — Terra dos Pistoleiros
Stephen Dorff — Duro de Casar
Greg Kinnear — Off The Grid
Sylvester Stallone — Código Alarum
Pior Ator
Dave Bautista — In The Lost Lands
Ice Cube — Guerra dos Mundos
Scott Eastwood — Código Alarum
Jared Leto — Tron: Ares
The Weeknd — Hurry Up Tomorrow
Pior Atriz
Ariana DeBose — O Amor Dói
Milla Jovovich — In The Lost Lands
Natalie Portman — Fonte da Juventude
Rebel Wilson — Duro de Casar
Michelle Yeoh — Star Trek: Section 31
Pior Remake/Sequência/Cópia
Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado;
Five Nights At Freddy’s 2;
Smurfs;
Branca de Neve;
Guerra dos Mundos
