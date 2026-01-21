Isis ValverdeReprodução / Instagram

Rio - A lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (21). A premiação satírica do Oscar, conhecida por destacar “o pior do cinema” do ano, incluiu o nome de Isis Valverde na categoria de pior atriz coadjuvante. A indicação é por “Código Alarum”, filme de espionagem que marcou a estreia da brasileira em Hollywood e conta com Sylvester Stallone no elenco.

No longa dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que surge no início da trama. Além dela, Stallone e Scott Eastwood também aparecem entre os indicados da edição.

A 46ª cerimônia do Framboesa de Ouro está marcada para 14 de março, um dia antes do Oscar. Segundo o site do prêmio, mais de 1.100 membros dos Estados Unidos e de cerca de duas dezenas de outros países participam da votação. Os eleitores integram a Fundação Framboesa de Ouro, formada por críticos e especialistas em cinema.

Na disputa com Isis Valverde em pior atriz coadjuvante estão Anna Chlumsky ("Duro de Casar"), Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2"), Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros") e Kacey Rohl ("Star Trek: Section 31").

Entre os destaques gerais da lista, o live-action "Branca de Neve" e "Guerra dos Mundos", estrelado por Ice Cube, lideram com seis indicações cada, inclusive a de pior filme. Já "Hurry Up Tomorrow”, de The Weeknd, soma cinco indicações, com o músico citado na categoria de pior ator.

Confira os indicados :
Pior Filme
Estado Elétrico;
Hurry Up Tomorrow;
Branca de Neve;
Star Trek: Section 31;
Guerra dos Mundos

Pior Atriz Coadjuvante
Anna Chlumsky — Duro de Casar
Ema Horvath — Os Estranhos: Capítulo 2
Scarlet Rose Stallone — Terra de Pistoleiros
Kacey Rohl — Star Trek: Section 31
Isis Valverde — Código Alarum

Pior Ator Coadjuvante
Todos os sete anões artificiais — Branca de Neve
Nicolas Cage — Terra dos Pistoleiros
Stephen Dorff — Duro de Casar
Greg Kinnear — Off The Grid
Sylvester Stallone — Código Alarum

Pior Ator
Dave Bautista — In The Lost Lands
Ice Cube — Guerra dos Mundos
Scott Eastwood — Código Alarum
Jared Leto — Tron: Ares
The Weeknd — Hurry Up Tomorrow

Pior Atriz
Ariana DeBose — O Amor Dói
Milla Jovovich — In The Lost Lands
Natalie Portman — Fonte da Juventude
Rebel Wilson — Duro de Casar
Michelle Yeoh — Star Trek: Section 31

Pior Remake/Sequência/Cópia
Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado;
Five Nights At Freddy’s 2;
Smurfs;
Branca de Neve;
Guerra dos Mundos