Isis Valverde - Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 19:26 | Atualizado 21/01/2026 19:28

Rio - A lista de indicados ao Framboesa de Ouro 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (21). A premiação satírica do Oscar, conhecida por destacar “o pior do cinema” do ano, incluiu o nome de Isis Valverde na categoria de pior atriz coadjuvante. A indicação é por “Código Alarum”, filme de espionagem que marcou a estreia da brasileira em Hollywood e conta com Sylvester Stallone no elenco.



No longa dirigido por Michael Polish, Isis interpreta Bridgette Rousseau, uma médica francesa, filha de mãe brasileira, que surge no início da trama. Além dela, Stallone e Scott Eastwood também aparecem entre os indicados da edição.



A 46ª cerimônia do Framboesa de Ouro está marcada para 14 de março, um dia antes do Oscar. Segundo o site do prêmio, mais de 1.100 membros dos Estados Unidos e de cerca de duas dezenas de outros países participam da votação. Os eleitores integram a Fundação Framboesa de Ouro, formada por críticos e especialistas em cinema.



Na disputa com Isis Valverde em pior atriz coadjuvante estão Anna Chlumsky ("Duro de Casar"), Ema Horvath ("Os Estranhos: Capítulo 2"), Scarlet Rose Stallone ("Terra de Pistoleiros") e Kacey Rohl ("Star Trek: Section 31").



Entre os destaques gerais da lista, o live-action "Branca de Neve" e "Guerra dos Mundos", estrelado por Ice Cube, lideram com seis indicações cada, inclusive a de pior filme. Já "Hurry Up Tomorrow”, de The Weeknd, soma cinco indicações, com o músico citado na categoria de pior ator.



Confira os indicados :



Pior Filme

Estado Elétrico;

Hurry Up Tomorrow;

Branca de Neve;

Star Trek: Section 31;

Guerra dos Mundos



Pior Atriz Coadjuvante

Anna Chlumsky — Duro de Casar

Ema Horvath — Os Estranhos: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone — Terra de Pistoleiros

Kacey Rohl — Star Trek: Section 31

Isis Valverde — Código Alarum



Pior Ator Coadjuvante

Todos os sete anões artificiais — Branca de Neve

Nicolas Cage — Terra dos Pistoleiros

Stephen Dorff — Duro de Casar

Greg Kinnear — Off The Grid

Sylvester Stallone — Código Alarum



Pior Ator

Dave Bautista — In The Lost Lands

Ice Cube — Guerra dos Mundos

Scott Eastwood — Código Alarum

Jared Leto — Tron: Ares

The Weeknd — Hurry Up Tomorrow



Pior Atriz

Ariana DeBose — O Amor Dói

Milla Jovovich — In The Lost Lands

Natalie Portman — Fonte da Juventude

Rebel Wilson — Duro de Casar

Michelle Yeoh — Star Trek: Section 31



Pior Remake/Sequência/Cópia

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado;

Five Nights At Freddy’s 2;

Smurfs;

Branca de Neve;

Guerra dos Mundos

