Caio Castro e Vitória BohnReprodução do Instagram

Publicado 21/01/2026 11:03

Rio - Caio Castro, de 36 anos, compartilhou fotos de uma viagem à Bahia com a namorada, a atriz Vitória Bohn, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (21). Nas imagens, o casal aparece em clima de romance e descontração ao lado de outros amigos.

"Saudades da Bahia já..." escreveu Caio na legenda. Vitória reagiu: "Esses dias foram tudo e mais um pouco", comentou ela, que ainda usou um emojo de coração e foguinho

O casal assumiu publicamente o namoro em julho de 2025. Antes de Vitória, que ganhou notoriedade nacional ao interpretar Lou na novela "Cara e Coragem" (2022), da TV Globo, Caio viveu um relacionamento com a influenciadora Daia de Paula. O romance chegou ao fim em 2023.