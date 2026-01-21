Benny Blanco e Selena Gomez - Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 13:33

Rio - Selena Gomez, de 33 anos, dividiu com seus seguidores um registro ao lado do marido, o produtor e comediante Benny Blanco, de 37 anos, nesta quarta-feira (21). Na imagem publicada nos Stories, o casal aparece em sintonia fazendo biquinho um para o outro durante um encontro.

Para o momento a dois, Selena apostou em um visual sofisticado, combinando uma saia dourada com blusa e saltos pretos. Já Benny optou por um estilo mais descontraído, usando cardigã, blusa xadrez e calça jeans. A cantora legendou a foto mencionando que era uma noite de encontro, acompanhada por um emoji de coração.O casal oficializou a união em 27 de setembro de 2025, em uma celebração que misturou intimidade e luxo em Santa Barbara, na Califórnia. O evento, para cerca de 200 convidados, contou com presenças ilustres, como Taylor Swift, que fez um discurso para a melhor amiga, além de Ed Sheeran, Paris Hilton e os colegas de elenco de Selena em "Only Murders in the Building", Steve Martin e Martin Short. Na ocasião, a estrela usou três modelos exclusivos assinados pela Ralph Lauren.Além do bom momento no casamento, a vida familiar está nos planos da artista. Recentemente, ao celebrar seu retorno como Alex Russo no derivado de "Os Feiticeiros Além de Waverly Place", Selena demonstrou o desejo de ser mãe na vida real, mencionando que espera viver essa experiência no futuro, assim como sua personagem na ficção.