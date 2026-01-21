Anitta em sua turnê dos ’Ensaios’ com o tema ’Cosmos’Roberto Filho / Brazil News

Rio - Anitta, de 32 anos, se apresentou no Riocentro, na Zona Sudoeste do Rio, nesta terça-feira (20), e recebeu convidados para lá de especiais no palco: Henry Freitas; Viviane Batidão, Pocah, Xand Avião e Daniela Mercury. Para o show, que faz parte dos "Ensaios da Anitta", a Poderosa apostou em um figurino recortado inspirado no signo de Touro, que deixava o bumbum à mostra. 
Anitta em sua turnê dos 'Ensaios' com o tema 'Cosmos' - Roberto Filho / Brazil News
Várias celebridades prestigiaram a apresentação da cantora, como MC Rebecca, que desfila como musa do Salgueiro este ano, Giovanna Pitel, Eslovênia Marques, Camilla de Lucas e a ginasta Flávia Saraiva. 
Após passar por cidades como Belém, Brasília e Recife, Anitta ainda tem um longo cronograma pela frente. Os fãs cariocas que não conseguiram comparecer ao feriado de São Sebastião terão uma nova oportunidade no próximo domingo (25), quando a estrela retorna ao mesmo palco antes de seguir com a turnê nacional.
Neste ano, o tema do 'Ensaio' é "Cosmos, que reflete uma fase mais espiritualizada da artista.