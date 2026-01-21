Titina Medeiros com as irmãs - Reprodução / Instagram

Titina Medeiros com as irmãs Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 15:01

Rio - A forma como Titina Medeiros enfrentou o câncer de pâncreas até os últimos dias de vida foi lembrada publicamente pela irmã da atriz, Rejane Medeiros. Em um relato nas redes sociais, ela falou sobre o tratamento, a esperança na cura e as escolhas feitas por Titina, que morreu aos 49 anos, no último dia 11 de janeiro, após complicações da doença diagnosticada em abril de 2025.

Segundo Rejane, a atriz manteve sua essência e não abriu mão da própria verdade durante todo o processo. “Titina nunca deixou de ser ela mesma, característica que a acompanhou até o fim da vida. Queria a cura do câncer, mas não suportaria uma vida pela metade, sem a presença nos palcos. Lugar onde estava inteira, onde toda a sua força explodia”, escreveu.

A irmã contou que Titina seguiu o tratamento até quase o fim. “Ela não apressou a morte, lutou até o fim, tomou químio até o penúltimo dia, mas não fugiu dela. Mantinha a esperança na cura, mas, ao mesmo tempo, recusava-se a se internar para fazer alimentação enteral, mantendo-se lúcida até o fim”, relatou.

Em outro trecho, Rejane revelou uma conversa com o cunhado, o ator e diretor César Ferrario, sobre a postura positiva da artista. “Questionei César, seu marido, se ela nos enganava, a família, falando da vida, enquanto se preparava para a morte. Ele disse que Titina estava sendo verdadeira. Acreditava na vida, mas sendo vivida em plenitude, intensa, como sempre foi sua existência. Não negociou sua verdade”, afirmou.

Rejane também falou sobre o impacto da ausência da atriz na rotina da família e nas tradições afetivas. “Agora, ficamos sem a sua presença, mas com sua força. Que ela nos inspire a lutarmos por mais acesso à cultura para as crianças do nosso Seridó amado”, escreveu. Ela destacou ainda a dor da mãe e a importância de Titina no núcleo familiar. “Quem vai ser a guia dos meus filhos para assuntos culturais? Quem vai dar os melhores abraços em mainha? Ela era a filha mais amorosa.”

Ao final do depoimento, Rejane comentou como a família tenta lidar com o luto e revelou projetos que desejam tirar do papel em homenagem à atriz. “Ainda estamos em choque, rearrumando os nossos papéis, tentando manter a casa em pé. Por ora, o que nos segura é a vontade de fazer com que a Casa de Cultura Titina Medeiros vire um polo de cultura no Seridó e que mainha consiga colocar em pé um projeto de transformar a casa dela em ponto de apoio para pessoas que vão fazer tratamento contra o câncer na Liga Contra o Câncer. Titina continuará sendo luz.”