Rio - Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), que estava viajando, mas não revelou o destino. O mistério, no entanto, logo foi desvendado, após o namorado da influenciadora digital, Vini Jr., - que mora em Madri, Espanha - dizer que estava "esperando" a amada.
"Bora ali rapidão", legendou a empresária, ao compartilhar cliques no seu jatinho particular. O jogador de futebol, então, comentou: "Te esperando aqui". A influenciadora e o atacante do Real Madrid oficializaram o namoro em outubro de 2025.
"Faz aquele bate volta de Madri para o Rio de Janeiro", brincou a amiga da influenciadora, Rafa Uccman, nos comentários do post. Virginia foi acompanhada de Lucas Guedez e Duda Freire.
Esse é o primeiro relacionamento que Virginia desde que terminou o casamento com o cantor Zé Felipe, em maio. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.
A rainha de bateria da Grande Rio resolveu viajar para a Espanha após o ensaio de quadra da escola de Duque de Caxias ser adiado devido as fortes chuvas. "Parece que choveu muito e alagou tudo", falou ela. O ensaio, rumo ao Carnaval 2026, acontecerá nesta quinta-feira (22), às 20h.