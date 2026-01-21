Luan Santana e Jade Magalhães comemoram 1 ano da filha, Serena - Reprodução / Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães comemoram 1 ano da filha, SerenaReprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 16:38 | Atualizado 21/01/2026 16:41

Rio - Luan Santana, de 34 anos, e Jade Magalhães, de 31, reuniram familiares e amigos para comemorar o primeiro ano de vida da filha, Serena. Embora a menina tenha completado um ano no dia 28 de dezembro de 2025, a celebração aconteceu em janeiro.

Com o tema "O Carrossel Encantado da Serena", a decoração trouxe elementos delicados e infantis, escolhidos para simbolizar o primeiro ano da bebê. Ao compartilhar registros do evento nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), os pais escreveram: "Comemorando 1 ano da nossa boneca".Na data do aniversário, Jade publicou uma declaração dedicada à filha, na qual relembrou momentos marcantes da maternidade e do desenvolvimento da bebê ao longo do primeiro ano de vida."Hoje você completa o seu primeiro aninho, filha. Parece que foi ontem, mas revendo meu álbum no celular nesse último ano, só dá você… Você na maternidade, a primeira vez que andou de carro indo para casa, o dia que o seu umbigo caiu, o primeiro banho, com a Pepê, o primeiro sorriso, cada look do dia, a primeira vacina, a primeira frutinha, o primeiro dentinho, quando começou a engatinhar, o primeiro tchau, as palminhas, quando ficou em pé pela primeira vez, quando arriscou os passinhos…", escreveu.Na sequência, Jade falou sobre o futuro ao lado da filha e a experiência da maternidade. "A gente viveu tantas primeiras vezes e ainda temos tantooo para viver… E te mostrar, e te ensinar e te amar… É um presente divino ser sua mãe. Você é minha alegria de todos os dias. Desejo que você cresça cheia de saúde, graça e sabedoria. Te prometo meu amor infinito!! Deus te abençoe".Desde o nascimento, Serena tem o rosto preservado pelos pais. Luan já explicou publicamente a decisão que foi tomada para proteger e evitar o lado difícil da exposição.