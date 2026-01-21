Carolina Dieckmmann homenageia Preta Gil seis meses após morte da cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2026 11:00

Rio - Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para homenagear Preta Gil, nesta terça-feira (20), dia que completou seis meses da morte da cantora. A atriz destacou a falta que sente da amiga, que faleceu em julho do ano passado.

"Seis meses, muitos dias e horas. Milhões de segundos. Quanta saudade, Pre", escreveu Dieckmmann, na legenda da publicação. A atriz também resgatou um clique abraçadinha com a amiga. Na mesma rede social, familiares da cantora também recordaram a perda.

"Seis meses", legendou o pai da artista, Gilberto Gil, ao compartilhar um registro dos dois em cima do palco. Filho da cantora, Francisco Gil - que fez aniversário no mesmo dia - também homenageou a mãe com um texto emocionante. Ele é fruto da antiga união da cantora com o ator Otavio Muller.

"Hoje eu faço aniversário. 20 de janeiro, ela [Preta Gil] dizia ser o dia em que ela se realizou e todo ano ela estava lá para me reafirmar isso. Hoje também faz seis meses que eu tento realizar e compreender essa nova dimensão de presença que minha mãe se tornou. A saudade que só aumenta. O amor que vive me invadindo e insistindo a todo instante para não deixar que a dor me tome", inciou.

"Eu escolho sorrir por ela. Eu escolho a felicidade e a alegria por ela. Todo sorriso, todo canto, toda reza, toda gargalhada, todo silêncio... eu sinto a presença de minha mãe em mim. E é nessa presença que vem a força. Me sinto forte, mas nem sempre", continuou ele.



"É o primeiro aniversário sem o abraço. Passei os últimos dias todos ansiando por essa falta. Ansiando pela saudade que hoje eu sabia que seria bem maior. Ontem a gente lançou duas músicas. E uma delas se tornou para mim uma canção de cura, mas sobretudo uma canção que traz a presença dela. 'Como uma flor que se abre no chão...". Eu, o sobrinho, o irmão, o tio, o primo.. nossa família. a gente se fortalece assim. Foi com ela que aprendi isso. Axé, 'mainha'! Meu dia sempre foi seu dia também. Assim sempre será", concluiu o integrante do trio Gilsons.

Sobrinha de Preta, Flor Gil também desabafou sobre a morte da familiar . "Está chegando a sua época favorita do ano e você não vai estar aqui para viver isso. Não vai mais estar e eu ainda não me conformo com isso. 6 meses sem você e a falta só cresce! Te imagino descansando no seu lugar favorito e isso acalma um pouco o coração", escreveu a filha de Bela Gil.

A artista faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, por complicações de um câncer no intestino. Preta - que estava no país devido um tratamento alternativo para a doença - foi diagnosticada com o tumor em 2023.