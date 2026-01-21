Meghan Trainor e Daryl Sabara anunciam nascimento da filha - Reprodução do Instagram

Publicado 21/01/2026 08:48

Rio - Casados há sete anos, a cantora Meghan Trainor e o ator Daryl Sabara anunciaram o nascimento da filha, Mikey Moon Trainor, nas redes sociais nesta terça-feira (20). O casal compartilhou registros da bebê, que veio ao mundo através de barriga de aluguel, no último domingo (18), e celebrou a chegada dela. Vale lembrar que os dois já são papais de Riley, de 4 anos, e Barry, de 2.

"Nossa menina, Mikey Moon Trainor, finalmente chegou ao mundo graças à nossa incrível e supermulher barriga de aluguel. Somos eternamente gratos a todos os médicos, enfermeiros e equipes que tornaram esse sonho possível. Tivemos conversas intermináveis com nossos médicos ao longo dessa jornada, e essa foi a maneira mais segura de conseguirmos continuar ampliando nossa família", diz a publicação.

"Estamos completamente apaixonados por essa menina preciosa. Riley e Barry ficaram tão empolgados que até ajudaram a escolher o nome do meio dela. Agora, vamos aproveitar nosso tempo em família. Amamos todos vocês", finaliza.









