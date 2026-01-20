João Guilherme foi acusado de mandar indireta para Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Rio - Uma publicação de João Guilherme após o Sincerão do "BBB 26" foi entendida pelos internautas como indireta para Larissa Manoela. O ator compartilhou uma foto de Maisa Silva com Ana Paula Renault logo depois da ex-namorada criticar uma fala da jornalista dentro do reality show.

"Aquela amiga que tá sempre certa…", escreveu o filho de Leonardo. Com a repercussão, o rapaz se explicou nas redes sociais. "Nem tudo é indireta pra alguém. A edição hitou e tenho meus favoritos. Me alinho ao posicionamento da Ana Paula até agora, só isso... ela é meio que diva."

Na dinâmica, Aline Campos escolheu Ana Paula como a pessoa que não ganha o programa e afirmou que a rival não gosta dela. A veterana rebateu o comentário. "Você é chata pra c*r*lho, mulher. Eu hein...agora sou obrigada a conversar com gente que medita", disse a sister.

A resposta da jornalista não agradou Larissa Manoela. "Não entendi o problema com a meditação, se fizesse ou ao menos tentasse, talvez conseguisse analisar internamente quantas questões carrega. Nitidamente uma pessoa que não quer evoluir. Uma pena!", comentou no X, antigo Twitter.