Rio - Uma publicação de João Guilherme após o Sincerão do "BBB 26" foi entendida pelos internautas como indireta para Larissa Manoela. O ator compartilhou uma foto de Maisa Silva com Ana Paula Renault logo depois da ex-namorada criticar uma fala da jornalista dentro do reality show. 
"Aquela amiga que tá sempre certa…", escreveu o filho de Leonardo. Com a repercussão, o rapaz se explicou nas redes sociais. "Nem tudo é indireta pra alguém. A edição hitou e tenho meus favoritos. Me alinho ao posicionamento da Ana Paula até agora, só isso... ela é meio que diva."
Na dinâmica, Aline Campos escolheu Ana Paula como a pessoa que não ganha o programa e afirmou que a rival não gosta dela. A veterana rebateu o comentário. "Você é chata pra c*r*lho, mulher. Eu hein...agora sou obrigada a conversar com gente que medita", disse a sister. 
A resposta da jornalista não agradou Larissa Manoela. "Não entendi o problema com a meditação, se fizesse ou ao menos tentasse, talvez conseguisse analisar internamente quantas questões carrega. Nitidamente uma pessoa que não quer evoluir. Uma pena!", comentou no X, antigo Twitter. 
Vale lembrar que Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena enfrentam o primeiro paredão da temporada. Uma das sisters deixará o jogo no programa desta terça-feira (20). 