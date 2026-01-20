Ana Castela - Reprodução do Instagram

Publicado 20/01/2026 10:53

Rio - Ana Castela, de 23 anos, colocou o corpão pra jogo em um clique publicado no Instagram, nesta terça-feira (20). De biquíni branco, a cantora, que está em Balneário de Camboriú, caprichou na pose e esbanjou boa forma no registro.

"Era sol que me faltava", escreveu a Boiadeira na legenda, em referência à música que criou com a dupla CountryBeat. Os internautas não economizaram nos elogios. "A mais linda que temos", afirmou um admirador da artista. "Entregando beleza logo cedo, né? Que mulherão", comentou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa.

Ana está solteira desde o término do relacionamento com Zé Felipe, no último dia 29 de dezembro. Recentemente, a Boiadeira recebeu uma cantada nas redes sociais do influenciador sul-coreano Sunghoon Jang, conhecido como Hooni, nas redes sociais. "Isso! Que linda solteira, Ana!", escreveu ele.