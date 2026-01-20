Xanddy Harmonia falou sobre estado de saúde após internação Reprodução/Instagram

Rio - Xanddy Harmonia surgiu nas redes sociais nesta terça-feira (20) para falar sobre a internação após quadro de gastroenterite de origem infecciosa. O cantor baiano foi substituído por Belo no show que faria no Espaço Hall, Zona Sudoeste, na noite de segunda-feira (19). 
fotogaleria
Xanddy Harmonia deu entrada no hospital com quadro de gastroenterite - Reprodução/Instagram
Xanddy Harmonia - Reprodução/Instagram
Xanddy Harmonia falou sobre estado de saúde após internação - Reprodução/Instagram
"Fala, minha torcida linda. Passando para tranquilizar vocês e dizer que estou bem, ontem rolou um susto, eu ainda estou aqui e sendo muito bem tratado. Está tudo certo. Graças a Deus que a gente pode cuidar da gente. E essas coisas quando acontecem são um alerta", disse ele. 
Xanddy agradeceu Belo por aceitar se apresentar em seu lugar e garantiu que irá manter a agenda de compromisso. "Muito obrigado, meu irmão, por ter feito uma festa linda na melhor segunda no Rio, em breve estaremos juntos."