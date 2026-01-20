Margareth Serrão - Reprodução / Instagram

Margareth SerrãoReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2026 15:57 | Atualizado 20/01/2026 16:03

Rio - Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, sofreu um acidente de carro, nesta terça-feira (20), no km 495 da BR-153, em Goiânia (GO). A mãe da influenciadora estava a caminho de uma consulta médica quando o veículo em que estava se envolveu em uma colisão.



A notícia chegou até Virginia enquanto ela realizava uma transmissão ao vivo ao lado dos sócios, Samara Pink e Thiago Stabile. No momento do susto, a produção interrompeu a conversa para avisar sobre o ocorrido.

Em seguida, para acalmar o público, o empresário da influenciadora explicou a dinâmica durante a live: "Ela estava indo para o hospital fazer consulta, o carro da frente parou, não conseguiu desviar e bateu. Ela estava com dor por causa do cinto."



Horas depois, Margareth publicou um registro em que aparece deitada em uma cama hospitalar. "Está tudo bem, estou sendo medicada por causa da dor no tórax e vamos fazer uma tomografia para ter certeza que está tudo certo. Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês!", escreveu ela, nos Stories do Instagram.



O acidente aconteceu logo após Margareth ter passado por outro procedimento de saúde. Na semana passada, ela realizou uma cirurgia ocular para a implantação de uma lente intraocular no olho esquerdo. A ida ao médico nesta terça-feira, inclusive, já fazia parte de seu cronograma de acompanhamento.