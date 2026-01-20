Fafá de Belém prestigia espetáculo no Rio - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 20/01/2026 09:10

Rio - Fafá de Belém conferiu o espetáculo "Fafá de Belém, o musical", em homenagem aos seus 50 anos de carreira, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, nesta segunda-feira (19). Na plateia, a cantora se emocionou e cantarolou algumas canções, como "Foi Assim". No fim da produção, ela subiu ao palco e recebeu o carinho dos atores e do público.

Fafá esteve no local acompanhada da filha, Mari, e de Roberto Santana. Famosos como Dira Paes, Diogo Almeida, Ingrid Gaigher, Isabel Fillardis, Roberto Birindelli e Cláudia Mauro também prestigiaram o espetáculo.



"Fafá de Belém, o musical" aborda as memórias de infância da cantora, em Belém, e a construção da carreira dela ao longo dos anos. A artista é interpretada, em diferentes fases, por três atrizes: Fafá-menina por Laura Saab (neta da homenageada) e Clarah Passos, Fafá-cantora por Helga Nemetik e Fafá de Belém nos dias de hoje por Lucinha Lins.

A produção fica em cartaz até dia 08 de fevereiro. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

