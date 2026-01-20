Bia Michelle revelou envolvimento com Vinicius Jr. - Divulgação

Bia Michelle revelou envolvimento com Vinicius Jr. Divulgação

Publicado 20/01/2026 18:55

Rio - Bia Michelle participou do podcast "Sem Filtro", comandado por Luiza Ambiel, e relembrou o envolvimento com o jogador Vinicius Jr. A musa do Salgueiro abriu o jogo pela primeira vez sobre a relação amorosa.

"Eu nunca tinha confirmado isso, mas sim, eu já me relacionei com o Vini Jr. Era uma amizade colorida, ficamos juntos por um bom tempo. Ele sempre vinha ao Brasil para me ver", disse ela.

A influenciadora rasgou elogios ao comentar o romance com o atleta. "Está entre os melhores com quem já me envolvi: joga bem dentro e fora do campo. É uma pessoa maravilhosa, divertida, alto astral, sempre rindo. Hoje não temos mais contato. Depois que ele assumiu o namoro com a Virgínia, eu parei de segui-lo nas redes sociais."

Bia Michelle também falou sobre o antigo namoro com MC Gui. O ex-casal terminou o romance em dezembro de 2021 por causa das trocas de carinho entre o funkeiro e Aline Mineiro dentro de "A Fazenda 13". Os dois reataram e se separaram definitivamente em março de 2023.

"O MC Gui me traiu durante o reality. Foi horrível naquele momento, mas com o tempo eu até tentei compreender. A vida dentro de uma casa é muito diferente da vida real, ele teve os motivos dele. Tanto que, depois disso, eu ainda voltei com ele", recordou.

Segundo a influenciadora, um dos momentos decisivos ocorreu quando flagrou o cantor com uma garota de programa. "Eu peguei os dois no flagra dentro de um motel, foi um caos. Depois desse episódio, resolvi terminar de vez. Aquilo virou um lema pra mim: quando você perdoa uma traição, a pessoa tende a trair de novo."