Alok e Romana Novais - Reprodução do Instagram

Alok e Romana Novais Reprodução do Instagram

Publicado 20/01/2026 12:24

Rio - Alok e Romana Novais compartilharam registros de um passeio de barco na Tailândia em publicações feitas no Instagram, nesta terça-feira (20). Em algumas imagens, o casal aparece trocando beijos e carinhos. Em outras, eles surgem desfrutando do dia ensolarado no mar cristalino.

fotogaleria

Para a ocasião, Romana apostou em um biquíni com as cores da bandeira do Brasil e exibiu o corpo escultural. Nos comentários, famosos e fãs elogiaram Alok e Romana. "Lindos", escreveu Eliana. "Facilmente um dos casais mais lindos do planeta…", opinou Julio Rocha. "Amo a energia desse casal", disse um internauta. "Maravilhosos", declarou outro.

Alok se apresentou no festival EDC, na ilha de Phuket, no país no último fim de semana. Juntos desde 2014, o DJ e Romana são papais de Ravi, de 6 anos, e Raika, de 4.