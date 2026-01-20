Juju Salimeni mostra o seu ombrelone - Reprodução / Instagram

Juju Salimeni mostra o seu ombreloneReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2026 14:47

Rio - A apresentadora Juju Salimeni, de 39 anos, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (20) ao compartilhar um vídeo na área externa de sua nova residência. Usando um maiô cavado, a musa fitness esbanjou boa forma e mostrou a decoração da piscina, com foco em um ombrelone, um tipo de guarda-sol de luxo, de proporções gigantescas.

Apesar de a influenciadora ter destacado o novo acessório de sua casa, foram as suas curvas que dominaram os comentários da publicação. Os seguidores não perderam a oportunidade de exaltar a boa forma da apresentadora. "Nem prestei atenção no guarda-sol. Sempre musa", brincou uma internauta. Outra seguidora foi mais direta: "O guarda-sol não sei... Mas esse glúteo me hipnotizou".