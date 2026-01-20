Leticia Spiller publicou homenagem no aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Leticia Spiller publicou homenagem no aniversário da filha Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2026 19:45

Rio - Leticia Spiller compartilhou uma homenagem nas redes sociais para a filha, Stella, que completou 15 anos nesta terça-feira (20). A adolescente é fruto do antigo relacionamento da atriz com o diretor Lucas Loureiro.

fotogaleria

"De repente…15. Amor das nossas vidas!! Aquariana forte, flor de manacá. Nada escapa ao seu olhar. Então esteja atenta meu amor, se divirta mas não se distraia no caminho. E se se distrair, lembra daquela bonequinha, presente de sua mãe, alertando e apontando o caminho. Que é o do coração, que é o da intuição", escreveu ela.

"Eu confio na tua força. Que orgulho tenho de você filha! Obrigado por me mostrar o caminho. Te amamos infinito! De outras esferas , estrelas e vidas! Agora e sempre". acrescentou.

Além da menina, Leticia Spiller também é mãe de Pedro, 29, fruto da antiga relação com Marcello Novaes.