Flor Gil e Preta GilReprodução / Instagram

Publicado 20/01/2026 11:17

Rio - A cantora e sobrinha de Preta Gil, Flor Gil, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (20) para desabafar sobre os seis meses da morte da tia. A jovem compartilhou uma foto com a artista, que faleceu aos 50 anos, vítima de câncer, em julho de 2025, e lamentou a ausência dela em um período próximo ao Carnaval, época do ano que a cantora mais gostava.

"Está chegando a sua época favorita do ano e você não vai estar aqui para viver isso. Não vai mais estar e eu ainda não me conformo com isso. 6 meses sem você e a falta só cresce! Te imagino descansando no seu lugar favorito e isso acalma um pouco o coração", escreveu Flora.

Coincidentemente, a data de hoje também marca o aniversário de 31 anos de Francisco Gil, filho de Preta. O integrante da banda "Gilsons" recebeu uma homenagem da namorada, a bailarina e ex-BBB, Alane Dias, que publicou uma foto do casal com a legenda: "Aniversário dele. Te amo, te amo, te amo".



O músico celebrou o dia especial com um jantar romântico, mais reservado e intimista, onde ganhou um bolo e cantou o tradicional "Parabéns pra Você".