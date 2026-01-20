Benedito Ruy Barbosa - Reprodução / TV Globo

Publicado 20/01/2026 09:35

Rio - Internado no Hospital do Coração, em São Paulo, desde o início do mês, o dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, deve receber alta até o fim da semana. O boletim médico do profissional, divulgado pela unidade de saúde nesta segunda-feira (19), ainda informa que ele tem realizado tratamento com antibióticos e apresenta boa evolução clínica.

"O Hcor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa foi internado no hospital no dia 3 de janeiro em decorrência de uma infecção urinária associada a um quadro de insuficiência renal crônica. O paciente apresenta boa evolução clínica e a previsão é de alta até o fim da semana, após a conclusão da terapia com antibióticos", diz o boletim.

A internação de Benedito foi divulgada no domingo (18) por Ruy Mauricio Barbosa, um dos filhos do autor, em publicação no X (antigo Twitter). O esclarecimento ocorreu após o nome de Benedito aparecer em uma suposta lista de conselheiros que teriam votado contra o impeachment do presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares. O novelista integra o Conselho Deliberativo do clube, mas, segundo o filho, não participou da reunião nem da votação devido ao estado de saúde.

Trajetória na teledramaturgia



Benedito estreou na TV Globo em 1976 e construiu uma das carreiras mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Entre seus principais trabalhos estão as versões originais de "Cabocla" (1979), "Sinhá Moça" (1986), "Renascer" (1993) e "Pantanal" (1990), exibida originalmente pela TV Manchete.



O autor também assinou sucessos como "O Rei do Gado" (1996) e "Terra Nostra" (1999). Em 2006, escreveu o remake de "Sinhá Moça", e, em 2016, teve "Velho Chico" exibida no horário nobre da Globo.



Nascido em 17 de abril de 1931, no município de Gália, no interior de São Paulo, Benedito Ruy Barbosa passou a infância em Vera Cruz. O escritor é o mais velho de cinco irmãos.