Rio - Gloria Groove completou 31 anos neste domingo (18) e comemorou o aniversário com um festão, na noite desta terça-feira (20). Através das redes sociais, a cantora e drag queen mostrou detalhes da celebração, que contou com a temática "Baile do Vermelho".
A aniversariante esbanjou beleza com um look na cor do tema, com direito a brilho e transparência. A celebração teve a presença das drag queens Pabllo Vittar, Aretuza Lovi, Lia Clark, e da influenciadora digital Sasha Vilela, que também seguiram o dress code (código de vestimenta) e surgiram em visuais vermelhos.

A anfitriã, inclusive, recebeu homenagem da amiga. "Te amo, Gloria Groove. Parabéns", escreveu Pabllo, na mesma rede social.

O tema da festança, que teve direito até a decoração personalizada, DJ, drinks e mais, foi inspirado em um dos maiores hits da carreira da artista, a canção "Vermelho".