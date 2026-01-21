Gloria Groove aposta em look vermelho para festa de aniversárioReprodução do Instagram
A aniversariante esbanjou beleza com um look na cor do tema, com direito a brilho e transparência. A celebração teve a presença das drag queens Pabllo Vittar, Aretuza Lovi, Lia Clark, e da influenciadora digital Sasha Vilela, que também seguiram o dress code (código de vestimenta) e surgiram em visuais vermelhos.
A anfitriã, inclusive, recebeu homenagem da amiga. "Te amo, Gloria Groove. Parabéns", escreveu Pabllo, na mesma rede social.
O tema da festança, que teve direito até a decoração personalizada, DJ, drinks e mais, foi inspirado em um dos maiores hits da carreira da artista, a canção "Vermelho".