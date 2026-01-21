Luana PiovaniReprodução do Instagram

Rio - Luana Piovani, de 49 anos, não gostou nada de ser fotografada por um paparazzo em um shopping no Rio, nesta terça-feira (20), e desabafou sobre a situação no Instagram Stories. Irritada, a atriz criticou o tipo de trabalho do profissional e sugeriu que ele fizesse outra coisa. 
"O Rio de Janeiro tem umas coisas muito cafonas. Estou saindo do shopping e você sabe o que renasceu aqui? A desgraça do paparazzo. Só escutei um 'cleck clek'. Estava ali amarradona olhando chinelos, e tá o filho da put* fazendo foto minha. Cara, não é possível. Tem sete anos que eu saí do Brasil e esses caras ainda dão esse tipo de notícia: 'Luana Piovani é vista saindo do cabeleireiro'. Ah, puta que pari*! O mundo está acabando aqui, Rio de Janeiro, tudo! Só fico vendo", afirmou.
Piovani desaprovou o interesse por sua vida pessoal e citou problemas enfrentados no país. "Tenho visto tanta coisa que o Brasil precisa resolver. Tem Congresso, aquela desgraça, esses extrema-direita só no fakenews, é pastor comendo criancinha. E aí o cara vem atrás de mim para falar que eu saí do shopping porque eu fui ao cabeleireiro. Não dá, né, gente? É muita cafonice".
A artista, por fim, disparou: "Tem que falar para o paparazzi vender bolo no ponto de ônibus ou trabalhar de flanelinha, porque se tem uma coisa que não dá respeito é você ser fofoqueiro ou paparazzi. Vai fotografar na praça, chama a família, oferece esse tipo de fotografia, registros, retratos". 
