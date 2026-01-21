Luana PiovaniReprodução do Instagram
Luana Piovani é flagrada por paparazzo em shopping e se irrita: 'Filho da pu**'
Atriz e apresentadora soltou o verbo em vídeo publicado no Instagram Stories
Filha de Gloria Pires aparece nua em sauna durante férias na Suíça
Anttónia de 33 anos abriu um álbum da viagem
Estreando em Hollywood, Isis Valverde concorre como pior atriz coadjuvante em premiação
Framboesa de Ouro é uma sátira anual do Oscar
Ivete Sangalo visita obra de mansão à beira do Rio São Francisco em Juazeiro
Cantora está construindo uma casa na cidade natal dela
Luan Santana e Jade Magalhães celebram 1 ano da filha Serena com festa
Aniversário teve como tema 'O Carrossel Encantado da Serena', com decoração que trouxe elementos delicados e infantis
'Queria a cura do câncer', diz irmã de Titina Medeiros ao lembrar postura da atriz até o fim
Rejane Medeiros falou sobre o luto e projetos da família após a perda
Selena Gomez posta foto coladinha com Benny Blanco
Cantora caprichou no visual para o encontro