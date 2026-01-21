Christian Chávez desembarca em São PauloEduardo Martins / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Conhecido pelo trabalho no RBD, Christian Chávez está em solo brasileiro. O cantor e ator mexicano de 42 anos desembarcou no Aeroporto de Internacional de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (21), e recebeu o carinho dos fãs. Ele ainda fez questão de posar para algumas fotos com os admiradores. 
fotogaleria
Christian Chávez desembarca em São Paulo - Eduardo Martins / Brazil News
Christian Chávez desembarca em São Paulo - Eduardo Martins / Brazil News
Christian Chávez desembarca em São Paulo - Eduardo Martins / Brazil News
Christian Chávez desembarca em São Paulo - Eduardo Martins / Brazil News
Neste sábado (24), Christian participará do megabloco Chá da Alice, no Centro. "Para mim, participar de um megabloco no Rio pela primeira vez é algo que me enche de emoção e expectativa", afirma.
No país, ele também apresentará a turnê "Para Siempre", que passará por Recife, Salvador, Brasília, Campinas, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. O show no Rio será no dia 07 de fevereiro, no Teatro Opus Città, na Zona Sudoeste. 