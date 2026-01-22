Belo - Victor Chapetta / Brazil News

Belo Victor Chapetta / Brazil News

Publicado 22/01/2026 07:32

Rio - Belo, de 51 anos, foi surpreendido pelos fãs durante um show no último fim de semana. O público começou a gritar o nome de Viviane Araujo, ex do cantor e com quem ele contracena na novela "Três Graças", da TV Globo, e ele reagiu com bom-humor. Na trama, a atriz vive Consuelo, um amor antigo de Misael, interpretado pelo artista.

O vídeo do momento foi publicado pelo ator e DJ Victor Andradde no Instagram. "Gente, Misael é Misael. Belo é Belo. Não misturem as coisas, tá?! Me respeitem, que eu sou ator! Brincadeira! Eu amo vocês! A Consuelo chegou com força total. Misael, Consuelo, Viviane e Belo… tá tudo certo!”, brincou Belo.

Viviane e Belo ficaram juntos nove anos, de 1998 até 2007 e o término aconteceu devido a rumores de traição. O pagodeiro logo emendou o relacionamento com Gracyanne Barbosa. Atualmente, o cantor namora a influenciadora Rayane Figliuzzi. Já Vivi é casada com Guilherme Militão.

