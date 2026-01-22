Benedito Ruy Barbosa - Divulgação/TV Globo

Benedito Ruy Barbosa

Publicado 22/01/2026 17:40

Rio - O autor Benedito Ruy Barbosa recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (22), após passar 19 dias internado no Hcor, em São Paulo. Aos 94 anos, o novelista tratou uma infecção urinária e apresentou evolução clínica considerada satisfatória pela equipe médica.

Benedito deu entrada na unidade de saúde no dia 3 de janeiro, após enfrentar uma crise renal crônica. Segundo boletim divulgado pelo hospital, o tratamento com antibióticos foi concluído com sucesso. "O Hcor informa que, após concluir o tratamento com antibióticos e apresentar boa evolução clínica, o paciente Benedito Ruy Barbosa recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 22 de janeiro."

A internação se tornou pública após uma manifestação de Ruy Mauricio Barbosa, filho do autor, nas redes sociais. Ele se pronunciou depois de o nome de Benedito aparecer em uma lista de conselheiros do São Paulo Futebol Clube que teriam votado a favor do impeachment do presidente Julio Casares.

"Meu pai, Benedito Ruy Barbosa, está internado no Hcor, tratando uma infecção urinária, não participou da reunião e também não votou. Infelizmente o nome dele está aparecendo em uma lista fake dos 45 votos contra o impeachment. Lamentável", escreveu Ruy Mauricio no X, antigo Twitter.

Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, Benedito Ruy Barbosa é autor de clássicos como "Pantanal" (1990), "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996). Outros trabalhos marcantes incluem "Terra Nostra" (1999), atualmente reprisada nas tardes da TV Globo.