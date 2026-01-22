Luana Piovani publicou fotos de ensaio fotográfico Reprodução/Instagram

Rio - Luana Piovani resgatou cliques de um ensaio nesta quinta-feira (22) em que aparece nua no banheiro e com uma cortina escondendo as partes intimas. A atriz aproveitou a publicação para falar sobre a própria visão do mundo na atualidade. 
fotogaleria
Luana Piovani - Reprodução/Instagram
Luana Piovani publicou fotos de ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram
"O planeta pede socorro, os demônios que mandam seguem querendo mais poder e dinheiro, pastor devorando criancinha e roubando de pobre. O caos se instalou! E? Não sei, juro…Eu sigo orando e combativa, amaldiçoando todos os racistas, xenofóbicos, misóginos e machistas. Fora isso; esses dois cliques básicos em cor, porque acho que já postei preto e branco", escreveu na legenda. 
Os registros chamaram atenção dos seguidores da artista. "A nossa musa maioral", declarou uma internauta. "Você é surreal, mulher. Perfeita em tudo", disse outra. "Como é bom ver uma mulher livre e inteligente", elogiou uma terceira. 