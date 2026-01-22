Wagner Moura em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, comandada por Maju CoutinhoReprodução de vídeo / X
Indicado ao Oscar, Wagner Moura entra para o universo de Star Wars
Ator brasileiro dará voz a personagem na nova série da franquia
Filho de Latino é internado em clínica de reabilitação
Cantor reconheceu a paternidade de Guilherme Namentti em 2018
Luciana Gimenez compartilha indireta da mãe à RedeTV! após demissão
Vera Gimenez fez críticas ao canal nas redes sociais; entenda
Harry Styles anuncia dois shows no Brasil; veja preços
Pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira (26)
Brasileiros dominam perfil do Oscar após indicações de 'O Agente Secreto': 'Bora ganhar'
Filme foi indicado em quatro categorias
Frejat recebe o carinho do pai de 102 anos em apresentação no Rio
José Frejat acompanhou o show do filho e fez questão de cumprimentá-lo nos bastidores
