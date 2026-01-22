Wagner Moura em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, comandada por Maju Coutinho - Reprodução de vídeo / X

Publicado 22/01/2026 16:55

Rio - Wagner Moura vive um momento de forte projeção internacional. Poucas horas após "O Agente Secreto", filme que protagoniza, conquistar quatro indicações ao Oscar 2026, o ator foi anunciado como parte do elenco de dublagem em inglês da nova série do universo Star Wars, intitulada "Maul: Lorde das Sombras".



A animação se passa após os acontecimentos de "Star Wars: A Guerra dos Clones" e acompanha Darth Maul, novamente interpretado por Sam Witwer, em sua tentativa de reconstruir o sindicato criminoso que liderava. O trailer recém-divulgado mostra o vilão em um planeta fora do alcance do Império, onde cruza o caminho de um jovem Padawan Jedi desiludido, possível aliado em sua busca por vingança.



Moura empresta a voz ao personagem Brendan Lawson, um detetive policial respeitado que investiga acordos obscuros no planeta Janix. Ele atua ao lado de seu parceiro inseparável, o droide Two-Boots, dublado por Richard Ayoade. A série estreia no Disney+ em 6 de abril. Ainda não se sabe se Wagner dublará o personagem em português.



No cinema, o ator também alcança um feito histórico. Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator, tornando-se o primeiro brasileiro indicado na categoria. O "Agente Secreto" ainda disputa as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.