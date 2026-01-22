Harry Styles - Reprodução / Instagram

Rio - Harry Styles confirmou o retorno ao Brasil com dois shows em São Paulo, marcados para os dias 17 e 18 de julho, no Estádio do MorumBIS. As apresentações fazem parte da nova turnê mundial, batizada de “Together, Together”, que promove o próximo álbum do cantor, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

A passagem pelo país integra a agenda internacional da turnê, que também inclui datas na Holanda, Reino Unido, México, Estados Unidos e Austrália. No Brasil, os shows contam com abertura da banda norte-americana Fcukers.Os ingressos custam a partir de R$ 265 e serão vendidos pela Ticketmaster Brasil. A pré-venda para clientes Santander Private e Select começa na segunda-feira (26), às 11h. Já clientes gerais do banco terão acesso à pré-venda no dia 27 de janeiro, também às 11h. A venda para o público em geral abre no dia 28 de janeiro, no mesmo horário.Arquibancada: R$ 530 (inteira) / R$ 265 (meia-entrada)Pista: R$ 700 (inteira) / R$ 350 (meia-entrada)Cadeira superior: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada)Cadeira inferior: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada)Pit Circle: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)Pit Disco: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)Pit Kiss: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)Pit Square: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)A última visita de Harry Styles ao Brasil aconteceu em dezembro de 2022, quando o artista realizou shows em São Paulo, Rio e Curitiba.O cantor anunciou na última quinta-feira (15) o lançamento de “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, quarto álbum de estúdio da carreira, com estreia marcada para 6 de março. O trabalho sucede “Harry’s House”, lançado em 2022, disco que alcançou repercussão mundial com o single “As It Was”.Antes disso, Harry Styles lançou o álbum de estreia homônimo em 2017 e “Fine Line”, em 2019. Os dois trabalhos alcançaram o primeiro lugar na parada de álbuns dos Estados Unidos, consolidando o britânico como um dos principais nomes do pop internacional.