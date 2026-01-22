Anahí e Poncho Herrera se reencontram e, na imagem ao lado, ambos de Mía e Miguel respectivamente - Reprodução / X

Publicado 22/01/2026 09:17

Rio - Anahi e Alfonso Herrera, do RBD, surgiram juntinhos em um vídeo publicado no Instagram, na noite desta quarta-feira (21), e causaram o maior furor nas redes sociais. Nas imagens, os atores, que interpretaram Mia e Miguel na novela mexicana, aparecem rindo, mas não dão mais detalhes do encontro.

Na legenda, Anahí colocou apenas as letras "MeM", em referência aos personagens, acompanhadas de um símbolo do infinito. Na legenda, Anahí colocou apenas as letras "MeM", em referência aos personagens, acompanhadas de um símbolo do infinito.

Em poucos minutos, o nome dos artistas e a sigla do casal de personagens ocuparam o topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Internautas do mundo inteiro celebraram a proximidade dos dois, especialmente pelo fato de Alfonso não ter participado da última turnê de reencontro do grupo, a "Soy Rebelde Tour", em 2023, o que gerou, por muito tempo, especulações sobre um possível distanciamento.

"Duas décadas se passaram e Mía e Miguel seguem sendo queridos por todos, não existe um casal de nenhuma novela mais icônico do que eles! Nunca esquecidos, para sempre amados! Artistas", comentou uma fã; "Mía e Miguel em 2026", escreveu outro seguidor; "Como pode? Simplesmente reencarnaram Mía e Miguel, o mesmo jeitinho", comentou uma terceira pessoa. Os usuários da rede social também relembraram compararam o momento com uma cena de "Rebelde".

Anahi e Alfonso, 22 anos depois…



2004 x 2025 pic.twitter.com/LNNr8mwOYv — anahi y alfonso (@ponchoyanahi_) January 22, 2026

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre uma possível colaboração profissional ou se o encontro foi apenas uma visita amigável.

Assista ao vídeo: