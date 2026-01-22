Anahí e Poncho Herrera se reencontram e, na imagem ao lado, ambos de Mía e Miguel respectivamenteReprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Anahi e Alfonso Herrera, do RBD, surgiram juntinhos em um vídeo publicado no Instagram, na noite desta quarta-feira (21), e causaram o maior furor nas redes sociais. Nas imagens, os atores, que interpretaram Mia e Miguel na novela mexicana, aparecem rindo, mas não dão mais detalhes do encontro.
fotogaleria
Anahí e Poncho Herrera se reencontram - Reprodução / X
Anahí e Poncho Herrera se reencontram - Reprodução / X
Mía e Miguel - Reprodução / X
Mía e Miguel - Reprodução / X
Anahí e Poncho Herrera se reencontram e, na imagem ao lado, ambos de Mía e Miguel respectivamente - Reprodução / X

Na legenda, Anahí colocou apenas as letras "MeM", em referência aos personagens, acompanhadas de um símbolo do infinito. 
Em poucos minutos, o nome dos artistas e a sigla do casal de personagens ocuparam o topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Internautas do mundo inteiro celebraram a proximidade dos dois, especialmente pelo fato de Alfonso não ter participado da última turnê de reencontro do grupo, a "Soy Rebelde Tour", em 2023, o que gerou, por muito tempo, especulações sobre um possível distanciamento.
"Duas décadas se passaram e Mía e Miguel seguem sendo queridos por todos, não existe um casal de nenhuma novela mais icônico do que eles! Nunca esquecidos, para sempre amados! Artistas", comentou uma fã; "Mía e Miguel em 2026", escreveu outro seguidor; "Como pode? Simplesmente reencarnaram Mía e Miguel, o mesmo jeitinho", comentou uma terceira pessoa. Os usuários da rede social também relembraram compararam o momento com uma cena de "Rebelde". 
Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre uma possível colaboração profissional ou se o encontro foi apenas uma visita amigável. 
Assista ao vídeo: