Virginia Fonseca reposta vídeo do ex-marido, Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca reposta vídeo do ex-marido, Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 20:47 | Atualizado 22/01/2026 20:47

Rio - Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores ao repostar um vídeo publicado pelo ex-marido, Zé Felipe, com o filho caçula do casal, José Leonardo, de um ano. No registro, o cantor pede para o menino dizer “papai”, mas acaba ouvindo o pequeno chamar pela mãe — cena que divertiu a apresentadora.

Atualmente em Madri, na Espanha, onde passa alguns dias ao lado do novo namorado, o jogador Vini Jr., Virginia compartilhou o vídeo em seu Instagram e comentou: “(Risos) Mamãe está com muita saudade, Goidão”.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de três. Os dois anunciaram o fim do casamento em maio do ano passado, mas mantêm contato por causa dos filhos.

Recentemente, os ex-companheiros foram vistos juntos em uma lanchonete no condomínio onde moram, em Goiânia, acompanhados de outras pessoas. Ao colunista Leo Dias, Virginia explicou o encontro. “A gente faz tudo pelos nossos filhos e assim foi feito”, afirmou.