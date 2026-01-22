Latino internou o filho, Guilherme Namentti, em clínica de reabilitação - Reprodução/Instagram

Rio - Latino revelou nesta quinta-feira (22) que internou o filho, Guilherme Namentti, em uma clínica de reabilitação. O cantor conheceu o rapaz apenas em 2018, quando ele tinha 20 anos, e superou uma divergência pública antes de se aproximar do herdeiro.

"Tivemos conflitos, como toda família, mas nunca deixei de acreditar nele. Nunca deixei de acreditar que a vida poderia dar uma nova chance. Houve momentos em que precisei me afastar. Não por falta de amor, mas porque tudo tinha saído do controle. E às vezes, amar também é saber esperar, dar um tempo, mesmo com o coração apertado", afirmou.

O artista falou sobre os julgamentos em torno da relação e a decisão do filho de buscar ajuda. "Muitos falaram sem saber. Muitos só queriam ver o circo pegar fogo. Mas eu segui firme e focado, porque quem ama de verdade não abandona — Acredite! Hoje, ver esse filho buscando um novo caminho, fazendo planos, olhando pra frente e não mais para o passado sombrio, é a maior recompensa que eu poderia ter."

"Eu escolhi o amor, a responsabilidade e a esperança. Que esse novo ciclo sirva de exemplo: Nunca desistam dos seus filhos, independente das decorrências e traumas, sempre haverá uma luz no fim do túnel. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor verdadeiro ainda pode salvar", completou Latino.