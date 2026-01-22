Mariana Rios celebra primeiro mêsversário do filho, Palo - Reprodução / Instagram

Mariana Rios celebra primeiro mêsversário do filho, PaloReprodução / Instagram

Publicado 22/01/2026 21:47

Rio - Mariana Rios celebrou o primeiro mês de vida do filho, Palo, com uma declaração emocionada e registros especiais compartilhados nas redes sociais. O bebê é fruto do relacionamento da atriz e apresentadora com Juca Diniz.

fotogaleria

“Eu não sei parar de te olhar! Eu não sei viver sem você! Meu amor por ti é um rio que deságua no mar da gratidão e da felicidade! Obrigada Deus por esse presente! Palo 1 mês”, escreveu Mariana ao publicar uma sequência de fotos da comemoração.A artista iniciou a quinta-feira (22) marcando a data com outra homenagem ao primogênito. “Viva meu pititinho! Um mês do amor da minha vida!”, declarou na legenda de um vídeo publicado nos Stories do Instagram. Nas imagens, Mariana aparece com o bebê no colo, ao lado de Juca Diniz, soprando a vela em formato da letra “P”, em tom dourado.A celebração contou com um bolo delicado, que lembra uma torta de mousse, decorado com um arco de balões coloridos — azul, amarelo, vermelho e verde — presos por varetas de madeira, reforçando o clima intimista do momento.A chegada de Palo marca o desfecho de uma longa trajetória de Mariana Rios em busca da maternidade. Em 2020, a atriz sofreu um aborto espontâneo e, posteriormente, descobriu uma incompatibilidade genética com o companheiro, o que dificultou uma gravidez natural. Diante do cenário, ela recorreu à Fertilização In Vitro (FIV) para realizar o sonho de se tornar mãe.Palo nasceu em 22 de dezembro de 2025. Ao longo do processo, Mariana optou por compartilhar publicamente sua experiência e criou o projeto “Basta Sentir Maternidade”, iniciativa voltada ao acolhimento e ao apoio de mulheres que enfrentam desafios semelhantes no caminho para a maternidade.