Clara Maia celebrou 4 meses do filho caçula Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Clara Maia usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para celebrar quatro meses do filho caçula, Theo, fruto do casamento com André Coelho. A influenciadora estava grávida de gêmeos e perdeu um dos bebês após um parto de emergência
fotogaleria
Clara Maia é mãe de João, José e Theo - Reprodução/Instagram
Clara Maia e André Coelho com os três filhos - Reprodução/Instagram
Clara Maia celebrou 4 meses do filho caçula - Reprodução/Instagram
"Quatro meses do nosso milagre!!! (Foi dia 20, mas só 2 dias de atraso pra uma casa com 3 bebês com menos de 2 anos estamos no lucro)", explicou ela na legenda. 
O menino passou dois meses internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal e recebeu alta em dezembro do ano passado. Clara e André já são pais dos gêmeos José e João, de um ano. Os dois se conheceram na primeira temporada do reality "De Férias Com o Ex", da MTV Brasil, em 2016.