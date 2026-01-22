Clara Maia celebrou 4 meses do filho caçula - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2026 18:42

fotogaleria

"Quatro meses do nosso milagre!!! (Foi dia 20, mas só 2 dias de atraso pra uma casa com 3 bebês com menos de 2 anos estamos no lucro)", explicou ela na legenda.

O menino passou dois meses internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal e recebeu alta em dezembro do ano passado. Clara e André já são pais dos gêmeos José e João, de um ano. Os dois se conheceram na primeira temporada do reality "De Férias Com o Ex", da MTV Brasil, em 2016.