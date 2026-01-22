Frejat em show no Rio de JaneiroReprodução / Instagram
José Frejat não apenas assistiu ao show da plateia, como também fez questão de ir ao camarim após a performance. Lá, ele posou para fotos ao lado do filho e do neto, o músico Rafael Frejat, que também integra a banda e divide a direção musical do projeto com o pai e com Maurício Almeida.
A relação de carinho entre eles já é conhecida pelos fãs. Há dois anos, quando José completou o centenário, Frejat usou as redes sociais para exaltar a figura do pai como um educador presente e carinhoso. "Tenho o prazer de ainda conviver com ele do alto dos seus cem anos muito bem vividos", declarou o artista.
O show faz parte do movimento "Quatro Décadas e Um Pouco Mais", onde Frejat revisita sua carreira e homenageia grandes nomes da música brasileira. No setlist, clássicos da parceria com Cazuza dividem espaço com releituras de ícones como Rita Lee, Luiz Melodia e Djavan.
O momento de ternura nos bastidores rapidamente repercutiu entre os admiradores do cantor, que destacaram a genética privilegiada e a importância de celebrar a vida e a arte ao lado de quem amamos.
