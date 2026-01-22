Rico Melquiades fala sobre vídeo em remédios - Reprodução do Instagram

Publicado 22/01/2026 08:40

Rio - Campeão de "A Fazenda 13", da Record, Rico Melquiades revelou que tem "vício em remédios". O influenciador digital desabafou sobre o assunto em publicações feitas no Instagram Stories, nesta quarta-feira (21), e expressou o desejo de "se libertar" da dependência.

"Quero falar algo a vocês que no começo eu achava engraçado, mas hoje sinto vergonha. Tenho um grande vício em remédios. Não começou por prazer, começou como uma tentativa de aliviar dores, silenciar a mente, conseguir dormir ou simplesmente aguentar os dias. Em algum momento, sem perceber, aquilo que era ajuda virou dependência", afirmou.

"Hoje reconheço que isso está me afetando. Afeta meu corpo, minha mente e a forma como eu me vejo. Muitas vezes sinto um cansaço de viver preso a isso. Este texto não é uma desculpa. É um alerta. Remédios viciam. Quero me libertar e, mesmo que o caminho seja difícil, estou disposto a dar o primeiro passo", completou.