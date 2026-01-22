Klebber Mendonça Filho reúne amigos para assistir as indicaçções ao OscarReprodução do Instagram

Rio - Diretor de "O Agente Secreto", Kleber Mendonça Filho mostrou no Instagram, nesta quarta-feira (22), que conferiu a transmissão dos indicados ao Oscar na companhia dos amigos. O longa fez história na premiação e concorre nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, disputa como "Melhor Ator". 
"Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu Kleber na legenda. O profissional foi parabenizado pelos seguidores pelas indicações do filme na premiação. "Gratidão por essa alegria imensa! Parabéns", disse um internauta. "Já fizeram história! Parabéns Kleber", declarou outro. "Orgulho define esse momento. Vai ser massa", afirmou uma terceira pessoa.
Veja: 

 