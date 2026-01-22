Klebber Mendonça Filho reúne amigos para assistir as indicaçções ao OscarReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Klebber Mendonça Filho reúne amigos para assistir as indicaçções ao OscarReprodução do Instagram
Ver essa foto no Instagram
Klebber Mendonça Filho acompanha indicações de 'O Agente Secreto' ao Oscar ao lado de amigos
Brasil concorre em quatro categorias da premiação
Anahí e Poncho Herrera surgem juntos em vídeo e movimentam as redes sociais
Artistas são conhecidos por interpretarem Mia e Miguel em 'Rebelde'
Ludmilla presenteia Brunna Gonçalves com carrão de R$ 1,2 milhão: 'Merece'
Influenciadora digital agradece a amada e comenta: 'Muito feliz'
Vídeo! Wagner Moura e Mia Goth se encontram em desfile na França
Atores conversaram em português e internautas reagiram
Rico Melquiades expõe vício e desabafa: 'Quero me libertar'
Campeão de 'A Fazenda 13' faz alerta aos seguidores
Fãs gritam nome de Viviane Araujo em show de Belo; cantor reage
Artistas, que já viveram um relacionamento, contracenam na novela 'Três Graças'