Ludmilla presenteia Brunna Gonçalves com carrão de luxoReprodução do Instagram

Publicado 22/01/2026 09:16

Rio - Brunna Gonçalves foi surpreendida pela mulher, a cantora Ludmilla, com um presentão de luxo: um carro avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (21), a influenciadora digital mostrou o veículo e falou sobre a emoção de ter ganhado o automóvel. Em um dos cliques, ela ainda aparece ganhando um beijinho da amada.

"Ganhei o carro dos meus sonhos. Não tenho palavras para agradecer ao meu amor por esse por esse presente. Muito, muito feliz Te amo, vida", escreveu a musa da Grande Rio na legenda. Ludmilla comentou: "Pra mulher que merece".

A cantora também está de carro novo. Ela adquiriu um Cadillac Escalade 2026 de cerca de R$ 2,5 milhões em dezembro do ano passado. "O presentinho da mamãe... Me mimei".