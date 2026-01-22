Ludmilla presenteia Brunna Gonçalves com carrão de luxoReprodução do Instagram

Rio - Brunna Gonçalves foi surpreendida pela mulher, a cantora Ludmilla, com um presentão de luxo: um carro avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão. Em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (21), a influenciadora digital mostrou o veículo e falou sobre a emoção de ter ganhado o automóvel. Em um dos cliques, ela ainda aparece ganhando um beijinho da amada.  
"Ganhei o carro dos meus sonhos. Não tenho palavras para agradecer ao meu amor por esse por esse presente. Muito, muito feliz Te amo, vida", escreveu a musa da Grande Rio na legenda. Ludmilla comentou: "Pra mulher que merece". 
A cantora também está de carro novo. Ela adquiriu um Cadillac Escalade 2026 de cerca de R$ 2,5 milhões em dezembro do ano passado. "O presentinho da mamãe... Me mimei".
Casadas desde 2019, Brunna e Lud são mamães de Zuri, que completou 8 meses recentemente. A pequena ganhou um "mesversário" com o tema Moana, e registros da festinha foram compartilhados nas redes sociais. 
 