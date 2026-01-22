Lázaro Ramos e Renato Góes - Reprodução de vídeo

Publicado 22/01/2026 11:56

Rio - Vários famosos comemoraram as indicações de "O Agente Secreto" e Wagner Moura, protagonista do filme, ao Oscar 2026, através das redes sociais. O filme concorre nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator disputa a estatueta como "Melhor Ator".

João Vitor Silva, que integra o elenco do filme, vibrou no Instagram Stories: "Não sei nem o que falar, nem por onde começar. Estou aqui em casa, parei para ver a lista, estou aqui cheio de coisa para fazer, fazendo não sei nem se devo mais. Um indicado ao Oscar treina? Vai à academia? Estuda para os próximos [trabalhos]? O que que é o indicado ao Oscar faz? Tô aqui tentando descobrir".

Intérprete de Fátima na produção, Alice Carvalho brincou: "Meu Deus, como vim parar aqui? eu só tenho seis anos". Ela apontou, ainda, a indicação de Wagner. "Chorei demais por ele, referência pra minha geração em todos os sentidos. Grande brasileiro! Rodelas, sertão, Bahia".

Lázaro Ramos se emocionou. "Vocês viram? Aqui o Lazinho chorando de novo. O Brasil está no Oscar. Waguinho indicado ao Oscar. O baiano tem o molho!... É o Brasil no Oscar". Renato Góes celebrou: "Ave maria, meu coração, viva nosso cinema, ai , meu Deus do céu, viva Pernambuco, viva o Brasil. Vamos nessa!". "Que momento lindo você, o cinema brasileiro", destacou Fátima Bernardes.

No ar como Lígia em "Três Graças", Dira Paes falou sobre a importância das indicações e parabenizou a equipe do filme. "Que maravilha! 4 indicações ao Oscar para 'O Agente Secreto'. Nosso cinema é global. Num momento onde líderes mundiais pensam em retrocessos democráticos, ter um filme que mostra o horror cotidiano do nosso passado, sendo celebrado no mundo, é também um alerta para o presente".

"Viva Kleber Mendonça Filho, viva Emilie Lesclaux, viva Wagner, viva esse elenco lindo e indicado, viva a todas e todos que contribuem para o cinema brasileiro. Um viva muito especial também ao diretor de fotografia brasileiro, Adolpho Veloso, indicado a melhor fotografia por 'Sonhos de Trem'", completou.



