Lula recebeu, em agosto do ano passado, parte do elenco e da produção do filme para uma sessão no Cine AlvoradaDivulgação/ Ricardo Stuckert

Publicado 22/01/2026 11:49 | Atualizado 22/01/2026 12:56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nesta quinta-feira (22), as quatro indicações de Wagner Moura e 'O Agente Secreto' ao Oscar 2026. Os candidatos à premiação foram anunciados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O filme "O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorre como "Melhor Ator".

O chefe do Executivo fez uma série de publicações sobre esse dia histórico para o cinema nacional. Ele destacou que, "quando o trabalho é coletivo e o talento é valorizado, o Brasil brilha para o mundo".

"O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo. (...) Estar entre os melhores do mundo já é uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Sobre a indicação de Wagner Moura, protagonista do longa, Lula afirmou:

"Wagner Moura tem o molho, tem talento de sobra, já levou o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama e agora pode vir o Oscar de melhor ator".

O presidente também destacou o trabalho de Kleber Mendonça, diretor do filme.

"Parabenizo o diretor @kleber_mendonca_filho e todo o elenco, que levaram a criatividade, a sensibilidade e a força da nossa história para o mundo", disse. "Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional", acrescentou.

"Cinema se faz com talento coletivo. A indicação de O Agente Secreto a Melhor Elenco reconhece a força de quem constrói essa história junto. Minha admiração ao diretor de elenco, Gabriel Domingues, à dona Tânia Maria, Wagner Moura, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e a todo o elenco, que deu vida, emoção e verdade a esse filme", comemorou o presidente em outro post.





Lula ainda fez uma publicação em homenagem à indicação do brasileiro Adolpho Veloso, que foi indicado ao Oscar por seu trabalho no filme "Sonhos de Trem". Ele disputa a categoria Melhor Fotografia.

A equipe do presidente, no entanto, não demonstrou o mesmo entusiasmo que teve com as indicações de "O Agente Secreto", limitando em colocar uma bandeira do Brasil no post.

Adolpho Veloso é um diretor de fotografia brasileiro que conquistou reconhecimento internacional com seu trabalho em "Sonhos de Trem" (2025, dirigido por Clint Bentley), filmado 99% com luz natural em locações no Noroeste dos Estados Unidos, evocando memórias poéticas do protagonista Robert Grainier (Joel Edgerton).

Ele já colaborou com Bentley em "Jockey" (2021) e ganhou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia da Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) 2025 e o Critics Choice Awards 2026 pelo mesmo filme.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), também comemorou as indicações do cinema nacional.

"Vamos que vamos! Já estamos aqui na torcida! The Oscar Will Go To... Brasil", escreveu no X (antigo Twitter).

Grande dia para o Brasil e o cinema brasileiro. O Agente Secreto recebeu quatro indicações para o Oscar! Melhor filme do ano, melhor filme internacional, melhor ator para Wagner Moura, e melhor seleção de elenco. E o diretor Adolpho Veloso também foi indicado para melhor direção…

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou o "jeitinho brasileiro" de celebrar e torcer pelas conquistas do cinema nacional. A pasta também comemorou as indicações do filme ao Oscar.

"E já parou pra pensar que o nosso jeitinho brasileiro que a gente tem de se unir para vibrar, torcer e defender o Brasil traduz muito bem o calor que a gente tem e nosso senso de comunidade? Essa capacidade que temos de fazer barulho no mundo inteiro quando estamos juntos faz parte de quem somos, da nossa identidade. E que maravilha é isso, viu? Hoje é mais um dia de festa por aqui. Viva o Brasil!", escreveu.





Ambientado no Recife de 1977, o título é um thriller político, que acompanha Marcelo, um professor que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), ressaltou que ver a cidade na maior cerimônia do cinema mundial mostra que, quando a cultura é valorizada, ela atravessa fronteiras.

"Que alegria ver o Recife presente no maior palco do cinema mundial. O Agente Secreto indicado ao Oscar 2026 é daquelas notícias que enchem o peito de orgulho. Parabéns ao nosso @kleber_mendonca_filho, que leva a força da nossa cultura, da nossa narrativa e do nosso olhar para o mundo inteiro. É talento, é trabalho, é identidade", escreveu.



"O Recife é cinema, é arte, é criação pulsando. Ver nossa cidade, nossas histórias e nossos artistas brilhando na maior cerimônia do cinema mundial mostra que quando a cultura é valorizada, ela atravessa fronteiras", acrescentou.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também celebrou as indicações. No X (antigo Twitter), ela afirmou que tem orgulho da nossa cultura.

"O Agente Secreto indicado em quatro categorias do Oscar! É o Brasil fazendo e contando sua história para o mundo todo. Parabéns ao diretor Kleber Mendonça, a todo elenco e ao querido Wagner Moura, que também foi indicado a melhor ator. Orgulho da nossa cultura!", publicou.