Visita de Tarcísio havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro e autorizada pelo STFPablo Jacob/Governo do Estado de São Paulo
Valdemar minimiza críticas a Tarcísio por cancelar visita a Bolsonaro: 'Estamos juntos'
Bastidores apontam cautela política e desgaste com família do ex-presidente
Saiba quais Estados estão em alerta de chuvas intensas, segundo o Inmet
Avisos amarelo e laranja atingem quase todo o País, com risco de alagamentos e deslizamento
Mulher de Moraes representa Banco Master em investigação relatada por Dias Toffoli no STF
Inquérito corre sob sigilo
Lula comemora indicações de Wagner Moura e 'O Agente Secreto' ao Oscar
Filme aparece em quatro categorias
Motorista de caminhão é sequestrado e fica nove horas como refém em SP
Criminosos roubaram a carga, trocaram as placas do veículo e usaram bloqueador de sinal, mas foram presos em flagrante
Conselho Federal autoriza prescrição de antibióticos por enfermeiros
Resolução autoriza receitar amoxicilina, eritromicina e azitromicina para adultos e crianças
