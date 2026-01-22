Visita de Tarcísio havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro e autorizada pelo STF - Pablo Jacob/Governo do Estado de São Paulo

Publicado 22/01/2026 12:45 | Atualizado 22/01/2026 13:04

"Tarcísio é homem correto, jamais faria isso com o Bolsonaro. Ainda mais no triste momento que ele está passando", afirmou Valdemar à "CNN Brasil". "Ele (Tarcísio) já disse que estamos juntos", concluiu Valdemar.

Nos bastidores, porém, a leitura é outra. Segundo a colunista Roseann Kennedy, no Estadão Analisa, o governador decidiu evitar o encontro porque poderia ser "enquadrado" por Bolsonaro para ajudar na campanha presidencial do filho. De acordo com a apuração, Tarcísio estaria desgastado com ataques recorrentes dos filhos do ex-presidente e, por cautela, optou por aguardar um momento mais favorável para a visita.

A visita havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Horas depois, contudo, Tarcísio - que já havia confirmado a ida em gesto de solidariedade - cancelou o encontro, alegando conflito de agenda. Uma nova data será agendada, afirmou a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado.

O adiamento foi criticado por aliados de Bolsonaro. O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL), chamou a decisão de Tarcísio de "equívoco". "Entendo que o presidente, nessa situação humanitária que ele está vivendo, passando por todo esse sofrimento… Pelo menos metade da população brasileira gostaria de visitá-lo. Eu seria um deles, um voluntário para ir até lá", afirmou ao Estadão nesta quarta-feira, 21.