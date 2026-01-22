Decisão acompanha uma atualização feita pela Agência Nacional de Vigilância SanitáriaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Conselho Federal autoriza prescrição de antibióticos por enfermeiros
Resolução autoriza receitar amoxicilina, eritromicina e azitromicina para adultos e crianças
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões
Números sorteados foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57
Fachin defende Toffoli e diz que STF não se curva a ameaças
As ponderações constam de nota oficial divulgada pelo STF
Ordens judiciais falsas e aviso de CPF bloqueado: como era central do golpe na Faria Lima
Fraudes utilizavam dados vazados para descobrir dívidas reais das vítimas
Santa Catarina proíbe cotas para alunos negros e trans em universidades estaduais
Instituições que não cumprirem medida podem receber multa de R$ 100 mil e corte de verbas públicas
Pesquisa aponta que brasileiros têm pouco conhecimento do Holocausto
Termo pode ser conhecido, mas os detalhes não, diz diretor do Conib
Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo, escreveu Tarcísio no X
Postagem frustra quem esperava vê-lo concorrendo ao Palácio do Planalto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.