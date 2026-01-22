De acordo com a polícia, a Avenida Faria Lima foi escolhida para a central de golpes por dar credibilidadeReprodução/Instagram
Ordens judiciais falsas e aviso de CPF bloqueado: como era central do golpe na Faria Lima
Fraudes utilizavam dados vazados para descobrir dívidas reais das vítimas
Santa Catarina proíbe cotas para alunos negros e trans em universidades estaduais
Instituições que não cumprirem medida podem receber multa de R$ 100 mil e corte de verbas públicas
Pesquisa aponta que brasileiros têm pouco conhecimento do Holocausto
Termo pode ser conhecido, mas os detalhes não, diz diretor do Conib
Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo, escreveu Tarcísio no X
Postagem frustra quem esperava vê-lo concorrendo ao Palácio do Planalto
Líder do PT pede que PRF interrompa caminhada de Nikolas Ferreira pela BR-040
Deputado solicita a instauração de um procedimento administrativo próprio para a apuração da ausência de comunicação prévia, das situações de risco e das ocorrências registradas
Lei do devedor contumaz permitirá prisão de 'Al Capones' no Brasil, diz secretário da Receita
Definição da Receita Federal busca acabar com a impunidade de pessoas que cometem crimes tributários
