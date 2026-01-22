Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, promete que lei vai autorizar um tratamento 'bastante duro'Lula Marques/Agência Brasil
Lei do devedor contumaz permitirá prisão de 'Al Capones' no Brasil, diz secretário da Receita
Definição da Receita Federal busca acabar com a impunidade de pessoas que cometem crimes tributários
Bolsonaro pede autorização para receber visita de ministro do TCU na Papudinha
Aproximação pode beneficiar ex-presidente no caso da venda ilegal de joias da Presidência
Publicado edital do Fies para o 1º semestre de 2026
Inscrições gratuitas para o Fundo de Financiamento Estudantil começam em 3 de fevereiro
Caminhada de Nikolas atinge 120 km no quarto dia, rumo a ato no DF contra prisão de Bolsonaro
Deputado afirmou que mobilização é um protesto contra 'arbitrariedades recentes no país'
Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro foi preso preventivamente no dia 2 por descumprimento de medidas cautelares
Anvisa determina recolhimento e suspensão de lote do chocolate Laka
Falha técnica faz com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondam aos apresentados pelo produto
