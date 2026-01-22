PRF informou que Nikolas Ferreira não comunicou a realização da caminhada X (antigo Twitter)/Reprodução
Caminhada de Nikolas atinge 120 km no quarto dia, rumo a ato no DF contra prisão de Bolsonaro
Deputado afirmou que mobilização é um protesto contra 'arbitrariedades recentes no país'
Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins
Ex-assessor de Bolsonaro foi preso preventivamente no dia 2 por descumprimento de medidas cautelares
Anvisa determina recolhimento e suspensão de lote do chocolate Laka
Falha técnica faz com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondam aos apresentados pelo produto
Governo quer que Enamed seja exame de proficiência para médicos
Medida precisa passar pelo Congresso e valeria para edições futuras
Saiba como câmeras de monitoramento em praia da Bahia levaram à prisão de Sérgio Nahas
Empresário foi condenado por assassinar sua mulher há quase 24 anos
Malafaia critica Flávio Bolsonaro e volta a defender Tarcísio como candidato da direita
Segundo o pastor, a forma como a escolha do ex-presidente foi conduzida revela fragilidade política
