PRF informou que Nikolas Ferreira não comunicou a realização da caminhada - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 22/01/2026 16:21

Brasília - A caminhada realizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegou ao quarto dia com mais de 120 quilômetros percorridos na rodovia BR-040, segundo informações divulgadas pela assessoria do parlamentar na tarde desta quarta-feira, 22. O trajeto total é de 240 quilômetros, do município mineiro de Paracatu ao Distrito Federal.

Em nota, a assessoria disse que Nikolas realizará um ato com o lema "Acorda Brasil", na Praça do Cruzeiro, em Brasília, no domingo, 25, ao meio-dia. O objetivo da mobilização é protestar contra o que o deputado chama de arbitrariedades recentes no país, incluindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a situação jurídica dos presos relacionados aos acontecimentos de 8 de janeiro.

Condenado a 27 anos e três meses de reclusão no âmbito do inquérito sobre a trama golpista, Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. A unidade é conhecida como "Papudinha".

Mais cedo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que acompanha a caminhada de Nikolas, "ainda que não tenha havido comunicação prévia do deslocamento junto à autoridade de trânsito". A corporação também diz que monitora os riscos da manifestação.

"Em razão das características da via (pista simples e acostamento curto em diversos pontos) e por se tratar da principal rodovia de ligação entre o Distrito Federal e Minas Gerais, a PRF alerta para os riscos à segurança devido à presença de pedestres na pista", disse a instituição, em nota.

Em resposta, a assessoria de Nikolas disse que a decisão de iniciar a caminhada foi tomada no mesmo dia em que o deputado estava em Paracatu para a entrega de uma emenda parlamentar, "o que explica a decisão e a execução terem ocorrido no mesmo dia".

A assessoria também disse que, no próprio dia do início da caminhada, encaminhou ofícios à PRF e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o comunicado oficial do percurso pela BR-040. A reportagem procurou a ANTT, mas não obteve resposta.