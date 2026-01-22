Flávio Bolsonaro tem reafirmado algumas ideias do pai na área de segurança públicaDivulgação/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Flávio compartilha publicação favorável à flexibilização de posse e porte de armas
Pré-candidato à Presidência retomou uma das principais bandeiras do pai na área da segurança pública
Flávio compartilha publicação favorável à flexibilização de posse e porte de armas
Pré-candidato à Presidência retomou uma das principais bandeiras do pai na área da segurança pública
Ministério de Minas e Energia anuncia início da elaboração da Estratégia Nacional de Terras Raras
Plano vai definir diretrizes e metas para desenvolver a cadeia no Brasil, em alinhamento com as políticas industrial e ambiental
PRF diz que não houve comunicação prévia sobre caminhada de Nikolas e ressalta 'riscos' na via
Corporação afirma que falta de aviso impediu planejamento de segurança na BR-040
Flávio diz que só Tarcísio pode explicar adiamento de visita a Bolsonaro
Senador reafirma pré-candidatura ao Planalto
Saiba quais Estados estão em alerta de chuvas intensas, segundo o Inmet
Avisos amarelo e laranja atingem quase todo o País, com risco de alagamentos e deslizamento
Valdemar minimiza críticas a Tarcísio por cancelar visita a Bolsonaro: 'Estamos juntos'
Bastidores apontam cautela política e desgaste com família do ex-presidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.